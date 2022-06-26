كورة لايف IN TIME مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر yallashoot يلا شوت رابط ماتش الاهلي TodaY تابع لايف



كورة لايف مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.. تستعد جماهير وعشاق الكرة المصرية لمواجهة نارية بين الأهلي ضد بيراميدز يلا شوت وكورة لايف في الدور ربع النهائي من عمر مسابقة كأس مصر نسخة 2021/2020.

ويستعد فريق الأهلي بقيادة مدربه سامي قمصان ليلاقي نظيره بيراميدز يلا شوت كورة اون لاين بقيادة مدربه تاكيس جونياس مساء الأحد المقبل والموافق 26 من شهر يونيو الجاري لعام 2022، والتي سيحتضنها ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

ومن المقرر أن ستبدأ المباراة بين الأهلي وبيراميدز كورة اونلاين بث مباشرفي تمام الساعة التاسعة والنصف مساء الأحد حسب توقيت مصر، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءالأحد حسب توقيت السعودية، بينما في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء حسب توقيت الإمارات.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر 2021:



يلا شوت كورة لايف وستتنقل مجريات ووقائع لقاء الأهلي أمام بيراميدز بث مباشر يلا شوت مباشرة وحصريا من خلال شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، وإليكم ترددها:

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

القمر الصناعي نايل سات

معامل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 6/5

وبالحديث عن المواجهة الأخيرة ما بين الاهلي وبيراميدز، والتي كانت في الدور الأول من الموسم الحالي بالدوري المصري، وفاز فيها النسر الأهلاوي بثلاثية نظيفة، وإليكم أهداف المباراة.