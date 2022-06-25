يلا شوت ON SPORTS HD مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر || رابط ماتش الاهلي وبيراميدز tab3live كورة لايف AHLY IN



يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر.. يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة قوية أمام نظيره فريق بيراميدز كورة اون لاين يلا شوت في كأس مصر للموسم الماضي.

ويسعى المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي سامي قمصان، يلا شوت بعد فسخ التعاقد مع موسيماني الجنوب أفريقي.للفوز على بيراميدز والتأهل للدوري القادم في كأس مصر.

ونقدم لكم غيابات الأهلي أمام بيراميدز كورة لايف:



على معلول

حسين الشحات

أحمد عبدالقادر

محمد عبدالمنعم

ميكيسوني

على لطفي

أيمن أشرف

محمد محمود

طاهر محمد طاهر

حكم لقاء الأهلي وبيراميدز:

سيدير لقاء الأهلي وبيراميدز في كأس مصر الحكم الروماني استيفان كوفاكس، وهذه ليست المرة الأولى له في مصر، حيث أدار لقاء الزمالك والأهلي في الدوري المصري عام 2019 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

كما أن للحكم الروماني عدة تجارب تحكيمية في الدوري السعودي لفرق النصر والتعاون واتحاد جدة.



ومن أبرز المباريات التي قادها الحكم وكانت من أفضل مباريات العام الجاري على الإطلاق، هي المباراة التي جمعت بين مانشيستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وانتهت لصالح السيتي بأربعة أهداف مقابل 3.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الكأس

لقاء الأهلي وبيراميدز سيكون يوم الأحد 26 يونيو 2022 في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.

وهذه المباراة مؤجلة من العام الماضي وتحديدا يوم 29 سبتمبر من عام 2021

القنوات الناقلة للقاء الأهلي وبيراميدز

لقاء الأهلي وبيراميدز سيتم إذاعته على شبكة قنوات أون تايم سبورت

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز

أعلنت قنوات أون تايم سبورت على أن المعلق الرياضي الكابتن أيمن الكاشف سيقوم بالتعليق على أحداث المباراة.

