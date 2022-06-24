وزير الري: الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم

مصر أعلي دولة في إعادة معالجة المياه

قام الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة رافقه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وتفقد الوزير والمحافظ محطة ١ على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة علي مصرف العموم، بقدرة رفع ٦ أمتار وبنسبة إنجاز وصلت إلى ٣٦ %، حيث تم الإنتهاء من حوض الطرد ، وجاري العمل في حوض المص وعنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

وعقد الوزير اجتماعا مع مسئولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة البترول وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل، كما تم متابعة أعمال تطوير بحيرتي مريوط ووادي مريوط إستعدادا لموسم الأمطار القادم.

محطة الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم

وأكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري - في تصريح خلال الزيارة - أن محطة الحمام أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، وباكتمالها ستصبح مصر أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من ٣٣% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام.

حيث تم الإنتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٥ – ٥٠)% من المستهدف ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٢٨%، ونهو مسار المواسير بنسبة ٤٨%، لافتا إلى أن هذا المسار يمتد بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولًا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حاليًا بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، وتعد اكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء عدد (١٥) محطة رفع.

استصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يهدف لإستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا إعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، حيث تم تحويل مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية وتقليل عجز المياه من خلال إعادة إستخدام المياه المعالجة، وأنه بإستكمال مشروع محطة الحمام فإن مصر ستصبح أعلي دولة في العالم في إعادة إستخدام ومعالجة المياه، مشيرا إلى أن معالجة مياه الصرف الزراعى يهدف لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط.

الهدف من محطتي الحمام وبحر البقر

وأضاف أن محطتى الحمام وبحر البقر تعالجان مياه الصرف عالية الملوحة ليتم توجيهها لإعادة الإستخدام، مؤكدا أن هذين المشروعين نموذجًا لمشروعات التنمية الشاملة ونموذجًا يحتذي به في مجال إعادة إستخدام المياه، وخلق الآلاف من فرص العمل لمهندسين وفنيين وعمال وتشغيل المصانع، مشيرا إلي أنه يتم اعادة استخدام المياه عدة مرات لمواجهة التحديات المائية التى يواجهها قطاع المياه فى مصر.

من جانبه أعرب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف عن ترحيبه بزيارة الوزير، وتم خلال اللقاء مناقشة موقف المشروعات التي تنفذها الوزارة بالمحافظة، ونهو هذه المشروعات فى موعدها المحدد طبقًا للبرنامج الزمنى، والتنسيق المشترك بين أجهزة الوزارة والمحافظة لتنفيذ السياسة المائية بالمحافظة.

جولة تفقدية لوزير الري على مشروعات الموارد المائية والرى بالإسكندرية

جولة تفقدية لوزير الري على مشروعات الموارد المائية والرى بالإسكندرية

جولة تفقدية لوزير الري على مشروعات الموارد المائية والرى بالإسكندرية

جولة تفقدية لوزير الري على مشروعات الموارد المائية والرى بالإسكندرية

جولة تفقدية لوزير الري على مشروعات الموارد المائية والرى بالإسكندرية