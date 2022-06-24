تعرف على الشروط وآخر موعد للتقديم في دورة إعداد المفتين عن بُعد

كشفت دار الإفتاء المصرية، عن فتح باب التسجيل في دورة إعداد المُفتين عن بُعد، للدفعة الحادية عشر 2022-2023، مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل حتى موعد أقصاه 30 يونيو الجاري على أن يتم التسجيل بشكل إلكتروني.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن الدراسة في دورة أعداد المُفتين ستكون دون مقابل مادي بل مجانية بالكامل، إذ تقدم طلبات الالتحاق إلكترونيا من خلال استمارة التسجيل بالموقع من خلال الرابط التالي (اضغط هنـــــــا).

الشروط الواجب توافرها في المتقدين

وأوضحت الإفتاء أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدين للدورة من بينها أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل، وأن يجيد التعامل مع الكمبيوتر، ويجتاز المقابلة الشخصية.

وأشارت الهيئة لعدد من المستندات التي يتطلب تقديمها من خلال التقديم الإلكتروني وهي صورة شخصية، صورة المؤهل العلمي، صورة شهادة الميلاد، صورة بطاقة الرقم القومي للمصريين أو صورة جواز السفر لغير المصريين، والسيرة الذاتية مع ضرورة إحضار أصول المستندات أو مستخرج رسمي منها للاطلاع عليها فقط وذلك يوم المقابلة الشخصية.

وتقدم الافتاء المصرية دورات أخرى منها ما هو متعلق بالتطوير المهني كدورة «إعداد المٌفتين»، ومنها كذلك خدمة «الإرشاد الزواجي» التي تعد جيل قادر على الاختيار السليم، التي يمكن الاشتراك بها من خلال الاتصال برقم الهاتف الأرضي 0225910678، أو المراسلة على «واتساب» أو الاتصال بالرقم 01144802021.

خدمات تقدمها الإفتاء المصرية

ومن جهتها نوهت دار الافتاء المصرية لعدد من الخدمات الأخرى التي تساعد المواطنين في الحصول على المعلومات في كافة التعاملات الحياتية والدينية ومن بينها فتاوى الهاتف، الفتاوى الإلكترونية، الفتاوى المكتوبة، الفتاوى الشفوية، فتاوى البريد، فتاوى الفاكس، فتاوى الحساب الشرعي والمواريث والزكاة، فتاوى المحاكم والمؤسسات، تدريب الوافدين على الإفتاء، التعليم عن بعد، وفض المنازعات.