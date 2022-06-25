مدير بحوث الإنتاج الحيواني سابقا: نعاني تضارب في الأرقام وغياب قاعدة للبيانات

توك شو
الإنتاج الحيواني
الإنتاج الحيواني
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أكد الدكتور فوزي أبو دنيا، المدير السابق لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، أن نسبة الاكتفاء من الألبان فى مصر جيدة، ولكن زيادة التعداد السكاني في مصر يستهلك كمية كبيرة من اللحوم والألبان، مما يؤثر على نسب الاكتفاء ويجعلها تتأثر وتوجد أزمة بالفعل في الثروة الحيوانية.

التضارب وعدم وجود قاعدة بيانات

وأشار الدكتور فوزي أبو دنيا، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن هناك تضارب في أرقام الثروة الحيوانية في مصر، وهذا التضارب بسبب عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة، مضيفًا: "مفيش رقم دقيق لعدد رؤوس الماشية فى مصر".

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وأوضح الدكتور فوزي أبو دنيا، أنهم يواجهون صعوبة فى حصر الثروة الحيوانية بسبب خوف الفلاح من الحسد، كما أشار إلى أننا لا نعتمد في البروتين على اللحوم الحمراء فقط.
 

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