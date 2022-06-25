اعتدال عثمان: لدينا تاريخ وحضارة ممتدة نحتاج لصياغتها بقانون العصر

قالت اعتدال عثمان، الكاتبة والناقدة الكبيرة، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز القومي للترجمة، إن العقل الجمعي المصري يحتاج للكثير من العمل والجهود المستنيرة والموظفة لرفع السلبيات التي تحيط بالتفكير بشكل عام، "أحنا عندنا تاريخ عريق وطويل وحضارة ابتدعها المصريين القدماء".

حضارة عريقة

وأضافت اعتدال عثمان خلال استضافتها ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء اليوم الجمعة، أن الحضارة المصرية القديمة أمنت بالتوحيد والرؤية الفلسفية للوجود، حيث أن هذا التاريخ والحضارة الممتدة والجهود التي صنعت الفكر والحضارة العريقة تحتاج لوجود محاولة لاستردادها بقانون العصر وليس بالقانون السابق، لوجود الكثير من المتغيرات السياسية.

السرديات الكبرى

وأوضحت أن العصر الحالي سقطت منه السرديات الكبرى وبات به الكثير من التشظي والأزمنة المفتتة، حتى في الأدب العالمي باتت هناك نظرة متشائمه لمستقبل العالم، "ده هتلاقيه على مستوى العالم، وليس لدينا نحن فقط، وهناك الكثير من الأطروحات والمفاهيم التي لم تعد تصلح للعصر".

وتابعت: "العقل الجمعي يحتاج لصحوة وأن يمثل حقيقة مصر والمصريين بشعبه ذا التاريخ الطويل، وحاضره الذي يرتقي ويتقدم ويخطوا للأمام في الكثير من المجالات".

