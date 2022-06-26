يلا شوت Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز live بث مباشر اليوم في كأس مصر kora online رابط الاهلي اونلاين

مواجهة مرتقبة بين الأهلي وبيراميدز في كأس مصر نسخة العام الماضي وتحديدا في الدور ربع النهائي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز نظيره فريق بتروجيت الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية، في الدور نصف النهائي من البطولة.

بينما ينتظر الزمالك أحد الفرق الثلاثة الأهلي أو بيراميدز أو بتروجيت في نهائي كأس مصر بعد فوزه على أسوان في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وبراميدز

وسوف تُنقل مباراة الأهلي ضد نظيره بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس مصر.

