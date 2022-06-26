يلا شوت HD مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر اليوم yalla shoot توداي الاهلي الهدف الأول ŇÔŴ live

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراة صعبة صعبة أمام نظيره فريق بيراميدز غدًا الأحد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2020-2021.

وكان الأهلي صعد إلى الدور ربع النهائي من نسخة العام الماضي بعد فوزه على إنبي بهدف نظيف، بينما تأهل بيراميدز بعد انتصاره على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف.



ويلتقي المتأهل من مباراة الأهلي وبيراميدز مع نظيره فريق بتروجيت في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.



ويُذكر أن نادي الزمالك وصل إلى نهائي بطولة كأس مصر بعد فوزه على أسوان، وينتظر المتأهل من الفرق الثلاثة الأهلي وبيراميدز وبتروجيت من أجل خوض المباراة النهائية.

ومن المتوقع أن يدخل سامي قمصان المدرب المؤقت للأهلي هذه المباراة بتشكيل مكون من:-



في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد.

خط الوسط: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.

خط الهجوم: بيرسي تاو– محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

