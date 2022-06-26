بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز الأحد 26- 6- 2022 في كأس مصر koraplus يلا شوت رابط الاهلي يوتيوب youtube

الفجر الرياضي
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
Advertisements

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز غدًا الأحد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2020-2021.


وسوف تُذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة البطولات المصرية.


ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة.

 


وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدًا الأحد عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ستاد القاهرة.


وينتظر نادي بتروجيت الفائز من مباراة الأهلي ضد بيراميدز لمواجهته في نصف نهائي كأس مصر.
 

الأهلي بيراميدز اخبار الأهلي الأهلي اليوم

مواد متعلقة

سامي قمصان يستقر على تشكيل الأهلي ضد بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر

ملف شامل عن موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل- إصابة دموية لحسين السيد واللاعب يغادر مباراة الأهلي وبيراميدز

بث مباشر.. يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر Al Ahly vs Pyramids

"التموين" تدرس استخدام "البطاطا" في إنتاج الخبز المدعم

عاجل.. «جنايات المنصورة» تحظر النشر في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف رسميا

اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر YALLA يلا شوت الأهلي ضد بيراميدز يوتيوب LIVE NOW ماتش الأهلي اليوم

عاجل.. طاهر محمد طاهر يتقدم للأهلي برأسية قوية في شباك بيراميدز "فيديو"

عاجل.. تعطل العمل بالبنوك يوم الخميس المقبل

ثورة في الزمالك.. مرتضى منصور يستقر على الإطاحة بهذا الخماسي