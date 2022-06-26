بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز الأحد 26- 6- 2022 في كأس مصر koraplus يلا شوت رابط الاهلي يوتيوب youtube

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي نظيره فريق بيراميدز غدًا الأحد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2020-2021.



وسوف تُذاع مباراة الأهلي ضد بيراميدز في كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة البطولات المصرية.



ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 44 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 46 نقطة.



وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدًا الأحد عند تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة على ستاد القاهرة.



وينتظر نادي بتروجيت الفائز من مباراة الأهلي ضد بيراميدز لمواجهته في نصف نهائي كأس مصر.

