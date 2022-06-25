جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 المقرر إنطلاقها غدا الأحد

يبحث الطلاب والطالبات عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 المقرر إنطلاقها غدا الاحد في آخواخر شهر يونيو ومن المقرر ان تستمر حتى 21 من يوليو الشهر المقبل.

وعن جدول امتحانات الثانوية العامة المقرر إنطلاقها غدا من المنتظر أن يبدأ الطلاب في اليوم الأول باللغة العربية وينتهون في اليوم الاخير بالأحياء للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الادبية.



جدول امتحانات الثانوية العامة المقرر إنطلاقها غدا

الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية

الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية

الثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 14 يوليو مادتى الفيزياء والتاريخ

الأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية

الخميس 21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.

امتنع عن هذه الأشياء قبل بدء الامتحانات

ـ يلزم الامتنعا عن الدخول بأجهزة التابلت أو التليفون المحمول.



ـ منع الدخول بأي ورق غش أو وسائل إلكترونية تساعد على الغش.



ـ منع الدخول بمجلد مفاهيم أو كتيب أو ملخصات.



ـ سيتم تسليم الطالب مجلد مفاهيم فى كل مادة امتحانية.



ـ يحظر التأخير عن مواعيد بدء الامتحان.



ـ يحظر القيام بأي أعمال شغب من شأنها الإخلال بأعمال الامتحانات.



عدد الطلاب المتقدمين لاداء اختبارات الثانوية العامة

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة بكل قطاع على مستوى الجمهورية.

الالتزام بلتعليمات والضوابط أثناء سير الامتحانات

وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات".

الحفاظ على كتيب المفاهيم أثناء الامتحان

وأوضحت أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مشيرة إلى أنه يجب عدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.