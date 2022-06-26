يلا كوره NOW مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز بث مباشر دون تقطيع YALLA SHOOT رابط جودة متعددة يلا شوت الاهلي ON TIME SPORTS 1.

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الفجر الرياضي
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة النادي الأهلي في ربع نهائي بطولة كأس مصر نسخة 2020-2022 وذلك غدًا الأحد.

ويدخل الأهلي مباراة بيراميدز بقائمة كبيرة من الغيابات في الفريق بسبب الإصابات وعلى رأسهم أحمد عبدالقادر وحمدي فتحي وعلي معلول.

 

 

ومن المقرر أن تنطلق المباراة مساء غدًا الأحد في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

 

تشكيل الأهلي أمام بيراميدز:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد.
خط الوسط: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.


تشكيل بيراميدز أمام الاهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - حسين السيد - أحمد فتحي.

خط الوسط: هشام محمد - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - وليد الكرتي.

خط الهجوم: إبراهيم عادل.

 

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