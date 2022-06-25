كلنا نعلم أن حجز تذكرة قطار تكلفنا وقتا وجهدا أكبر، لذا الهيئة القومية لسكك حديد مصر أتاحت تطبيقا إلكترونيا، يمكنك من إمكانية حجز التذاكر، وهو التطبيق الوحيد الرسمي لذلك.



في خطوات سهلة وبسيطة يمكن للمواطنين الرغبين في حجز تذاكر القطارات، حجز تذكرة عن طريق الهاتف المحمول “الموبايل”، وتستعرض بوابة “الفجر” معلومات المتعلقة حول هذا الأمر في السطور التالية:

خطوات سهلة وبسيطة لحجز تذاكر القطارات بالموبايل

*يتم تنزيل التطبيق من المنصات الإلكترونية باسم "سكك حديد مصر"



*التطبيق بعدة خدمات منها الاستعلام عن مواعيد القطارات وأسعار التذاكر.



*تأكد من صحة التطبيق قبل استخدام بيانات بطاقة الائتمان أو الدفع الإلكترونى.



*يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار من قائمة الاستعلام.



*يمكن الضغط على درجة السفر للانتقال إلى صفحة الحجز.



*يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة وبدء الحجز



*يتم تحديد يوم السفر وحجز الرحلة في الموعد المناسب له.



*إتمام الحجز بالدفع الإلكترونى من خلال الكروت البنكية.



*يتم إصدار التذكرة الخاصة بك بعد الدفع الإلكترونى وبها كافة بيانات الرحلة.



*التطبيق به بيانات محدثة بشكل لحظى من خلال النظام المركزى لهيئة السكة الحديد.

ومن هنا قد نكون جلبنا لكم كافة الخطوات التي يمكنكم من خلالها حجز تذكرة قطار عن طريق الهاتف المحمول لسهولة الحجز وتوفير الذهب لمنطقة السكة الحديد للقيام بحجز تذكرة، منعا لحدوث تكدسات وزحام وحفاظا على الجميع.