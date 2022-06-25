لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز بث مباشر في كأس مصر live

يلتقي الأهلي ببيراميدز في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر.



ويعاني النادي الأهلي من عديد الغيابات خلال الفترة الأخيرة، حيث يخوض المارد الأحمر مباراة بيراميدز دون خدمات عدد كبير من اللاعبين.



ويغيب عن الأهلي خلال لقاء بيراميدز للإصابة، على معلول، حسين الشحات، أحمد عبدالقادر، محمد عبدالمنعم، ميكيسوني، على لفطي، أيمن أشرف، محمد محمود، طاهر محمد طاهر.



تنطلق أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.



- إصابة نجم بيراميدز

وتلقت إدارة الفريق السماوي، صدمة قوية بعد تأكد غياب الجناح الهجومي الشاب إبراهيم عادل بعد إصابته في العضلة الضامة، أثناء مواجهة الفريق أمام إيسترن كومباني الأخيرة بالدوري الممتاز.



ويقدم إبراهيم عادل مستويات مميزة رفقة الفريق السماوي هذا الموسم، ليلفت الأنظار بقوة ويحجز مقعدا أساسيا في تشكيل الفريق.



- جونياس يجهز رمضان صبحي أمام الأهلي

وأطمئن الجهاز الفني لفريق بيراميدز، على استعادة رمضان صبحي لمستواه المعهود فنيا وتهديفيا عقب إحرازه هدفين في المواجهة السابقة أمام إيسترن كومباني بالدوري الممتاز.