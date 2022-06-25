حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات.. شديد الحرارة ورياح والقاهرة 35 درجة

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل، حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات، حيث يسود طقس شديد الحرارة مع نشاط للرياح على مناطق متفرقة، وتسجل درجات الحرارة في القاهرة العظمى نحو 35 درجة.

حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة، ولكن الحرارة لاتزال مرتفعه، لتشهد القاهرة الكبرى ارتفاع في درجات الحرارة نهارا.

ويسود طقس حار نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكدت الأرصاد الجوية أنه يسود البلاد طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ومن جهتها، أوضحت الأرصاد الجوية أنه تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم السبت في المحافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح أحيانا في فترات الليل على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.



درجات الحرارة اليوم السبت في المحافظات

قالت الأرصاد الجوية إن القاهرة تسجل العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، بينما تسجل الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22 درجة، فيما تسجل مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وتصل درجات الحرارة في سوهاج العظمى لـ 39 درجة والصغرى 25 درجة، وع درجات الحرارة في قنا تسجل العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.