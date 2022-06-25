جمع أكثر من 40 مليون جنيه.. كل ما تريد معرفته عن قصة الطفلة "رقية"

دائما يعرف عن الشعب المصري أنه شعب المعجزات وتحقيق المستحيل في ظل الظروف الصعبة، وهذا ما أظهرته حالة التضامن الكبيرة ونجاح جمع أكثر من 40 مليون جنيه.

ورقية هي طفلة تعاني من ضمور العضلات الشوكي وهي في عمر 6 أشهر، وتحتاج إلى حقنة ”زولجانزما“ التي تبلغ تكلفتها 40 مليون جنيه مصري، مع اشتراط أن تحصل على الحقنة قبل أن تتم عمر عامين.

وبدأ أهل الطفل يقوم بالبحث عن حل حتى تم الوصول إلى علاج وهي حقنة قيمتها مليوني دولار أي ما يقرب من 40 مليون جنيه.

و بدأت أهل الأسرة وأهالي اسكندرية في جمع التبرعات ولكن لم ينجحون في تجميع المبلغ حتي خرجت الأم تناشد المجتمع بأكمله وأيضا الحكومة ووزارة التضامن من أجل إعطاء الطفلة الحقنة وباقي 8 أيام.

من هنا تضامن المواطنين والفنانين والمشاهير والنشاط وأطلق هاشتاج" أنقذوا رقية".

مشاهير يدعمون رقية

وقام الفنان أحمد العوضي بدعم حملة علاج الطفلة رقية، وأكد أن فرصتها في الحياة تنخفض كلما تأخر في موعد العلاج.

ونشر صورة لرقية علي “فيسبوك” وكتب عليها: "القمر دي اسمها رقية.. رقية عندها مرض اسمه ضمور العضلات، مرض خطير ومالهوش علاج تقريبا.. الا علاج واحد بس في العالم حقنة لازم تاخدها قبل ما تتمسنتين، المشكلة ان فاضل عشر ايام ورقية تتم سنتين وكل ما الوقت بيعدي.. فرص رقية بتبقى أقل.. الحقنة تكلفتها 2 مليون دولار، مبلغ كبير مش كدة؟!".

وأضاف: "بس لو كل بوست عندي بيوصل لـ 10 ولا 20 مليون و100 ولا 200 ألف منهم بس تبرعوا هنقدر نجمع المبلغ دا، اتبرع بأي مبلغ مهما كان، هيساعد اننا ننقذ مستقبل وحياة رقية".

وكما قامت الفنانة وفاء عامر استضافة رقية وأهلها في منزلها ودعت الجميع بدعم رقية الوقوف معها.

الفنانة وفاء عامر مع الطفلة وأسرتها

ونشر الفنان محمد هنيدي منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه “ القمر دي اسمها رقية.. رقية عندها مرض ”ضمور العضلات“.. وهو مرض خطير ومالوش علاج تقريبا.. سوى علاج واحد بس في العالم.. حقنة لازم تأخدها قبل ما تتم سنتين“.

وأضاف: ”المشكلة إن فاضل عشرة أيام ورقية تتم سنتين وكل ما الوقت بيعدي فرص رقية بتبقى أقل، الحقنة تكلفتها 2 مليون دولار.. مبلغ كبير مش كدة؟!، بس لو كل بوست عندي بيوصل لـ 10 ولا 20 مليونا و100 ولا 200 ألف منهم بس اتبرعوا هنقدر نجمع المبلغ ده، اتبرع بأي مبلغ مهما كان هيساعد في إننا ننقذ مستقبل وحياة رقية“.

نشر اليوتيوبر ممدوح نصرالله عبر موقع التواصل الإجتماعي" تويتر" قائلا: "‏ليه بنتكلم عن رقية ؟!عشان فيه غيرها مئات والاف مش قادرين نوصلهم، لكن بكلامنا عنها نوصلهم الامل ان المشوار هيبدأ وهنقدر نوصل لكل محتاج للمساندة محدش يتكاسل، كل طرق المساعدة دلوقت متاحة بما فيهم تطبيق myfawry نفسه اللي فخانة التبرعات عمل خانة ادعم رقية".