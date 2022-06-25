أسعار النفط تسجل 113.12 دولار لخام برنت



سجلت أسعار النفط،113.12 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى الجمعة،كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى107.62 دولار للبرميل.



وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن الحكومة الهندية طلبت من شركات النفط الحكومية، جمع كميات ضخمة من الخام الرخيص من روسيا، حسب مسؤولين تنفيذيين في الصناعة، الأمر الذي يعزز العلاقات التجارية بين البلدين بينما يشدد الغرب العقوبات على موسكو.



سعت أوروبا والدول الغربية لإعاقة قدرة روسيا على استغلال صادراتها الضخمة من النفط والغاز لتمويل عملياتها في أوكرانيا، غير أن ظهور الهند كمشتري رئيسي للنفط الروسي لديه القدرة على التخلص من تلك العقوبات. في حين كثفت دول أخرى مشترياتها من النفط الروسي، على الرغم من أن صادرات البلاد لا تزال دون مستويات ما قبل العمليات في أوكرانيا.



رفع بنك هاميلتون أحد حاملى السندات السيادية لسريلانكا دعوى قضائية فى الولايات المتحدة، بعد تخلف الدولة الآسيوية عن سداد ديونها للمرة الأولى، وتبلغ قيمة السندات التى يمتلكها البنك 250 مليون دولار تستحق فى الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل.



وأكد رئيس وزراء سريلانكا، رانيل ويكرمسينج، أن اقتصاد بلاده قد "انهار تماما"، مما جعلها غير قادرة على دفع تكاليف الضروريات مثل واردات النفط.



تأتى هذه التصريحات بعد شهور من النقص الحاد فى السلع الغذائية الرئيسية والوقود والكهرباء.



وقال ويكرمسينج لنواب البرلمان السريلانكى: "نواجه وضعا خطيرا للغاية بشكل يتجاوز مجرد النقص فى الوقود والغاز والكهرباء والطعام. اقتصادنا انهار بالكامل".

