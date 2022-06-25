ارتفاع حصة اليوان الصيني في المدفوعات العالمية 4 % خلال شهر





اكتسبت العملة الصينية الرنمينبي، أو اليوان، حصة كبرى في المدفوعات العالمية من حيث القيمة في أيار (مايو) كخامس أكثر العملات نشاطا، حسب ما قالته جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت".



وشكلت حصة الرنمينبي في المدفوعات العالمية 2.15 في المائة الشهر الماضي، بزيادة من 2.14 في المائة في نيسان (أبريل)، حسبما أظهر تقرير شهري نشرته "سويفت".



وقال التقرير "إن قيمة مدفوعات الرنمينبي الصيني زادت 4.04 في المائة مقارنة بنيسان (أبريل) 2022، بينما زادت بشكل عام جميع عملات المدفوعات 3.88 في المائة".



فيما يتعلق بالمدفوعات الدولية - باستثناء المدفوعات داخل منطقة اليورو - احتل الرنمينبي المرتبة السادسة بحصة 1.43 في المائة الشهر الماضي.



وتعد منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة أكبر سوق للمعاملات الخارجية بالرنمينبي، حيث استحوذت على 73.63 في المائة، تليها المملكة المتحدة وسنغافورة والولايات المتحدة، وفقا للتقرير.



ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، بلغ حجم الاستثمار المباشر الصيني غير المالي إلى الخارج 44.6 مليار دولار في خمسة أشهر من العام الجاري، بزيادة 3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



في سياق متصل، قالت شو جيويه تينج، المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية، "إن الجانب الصيني يرى دائما أن إلغاء الولايات المتحدة جميع التعريفات الجمركية الإضافية المفروضة على البضائع الصينية سيفيد كلتا الدولتين والعالم".



وأضافت شو خلال مؤتمر البارحة الأولى، أنه "بالنظر إلى الوضع الحالي لارتفاع التضخم، فكلما أسرع الجانب الأمريكي في رفع التعريفات الإضافية على البضائع الصينية، سيستفيد المستهلكون والشركات بشكل أسرع".



وأوضحت شو أنه على الجانبين التقاء بعضهما بعضا في منتصف الطريق، وبذل جهود مشتركة لتهيئة مناخ وظروف للتعاون الاقتصادي والتجاري، والحفاظ على استقرار سلاسل التصنيع والتوريد العالمية بما يعود بالنفع على شعبي الدولتين والعالم بأسره.



وأظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في مجلس الدولة الصيني، أكبر منظم للأصول الحكومية في البلاد، أن الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين تكثف الاستثمار في أنواع جديدة من البنية التحتية لتسهيل التحول الصناعي.



وأضافت اللجنة أن "أكثر من 700 شركة تابعة لنحو 70 شركة مركزية مملوكة للدولة، استثمرت في العام الماضي 2021، إجمالي 400 مليار يوان (نحو 59.6 مليار دولار) في البنية التحتية الجديدة".

وفيما يتعلق بالفترة ما بين 2021 و2025، خططت الشركات المذكورة للاستثمار في أكثر من 1300 مشروع للبنية التحتية الجديدة، باستثمارات تصل إلى أكثر من عشرة تريليونات يوان.



وتشير البنية التحتية الجديدة إلى البنية التحتية الرقمية، والذكية والمبتكرة، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بشبكات تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.

وقالت اللجنة "إن صافي أرباح الشركات المركزية المملوكة للدولة توسع 5.6 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري".



من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة "إن السلطات الصينية تواصلت مع الغرف التجارية الأجنبية الموجودة في هونج كونج لبحث سبل تنشيط اقتصاد الإقليم التابع سياسيا للصين، من خلال جلسات استماع غير مسبوقة قبل أسابيع من وصول جون لي الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية في هونج كونج".