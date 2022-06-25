قبل موقعة كأس مصر.. اليوناني "جونياس" لا يعرف طعم الفوز على الأهلي

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فريق بيراميدز مساء غدًا الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر القديم لموسم 2020-2021.

وتنطلق مباراة الأهلي مع بيراميدز في تمام التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

ويقود فريق بيراميدز في مباراة الغد ضد الأهلي المدرب اليوناني تاكيس جونياس والذي سبق وتقابل مع المارد الأحمر في أربع مواجهات سابقة، ثلاثة منها خلال قيادتة لفريق وادي دجلة، ومباراة واحدة مع بيراميدز.

فشل المدرب اليوناني في تحقيق أي انتصار على الأهلي في مبارياته الأربعة السابقة حيث خسر ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

سجل لاعبو تاكيس جونياس 3 أهداف في الشباك الحمراء، بينما سجل الأهلي 8 أهداف في مواجهاتهما السابقة.

كانت آخر مواجهه جمعت جونياس مع الأهلي في مطلع يوليو لعام 2021 خلال قياده فريق بيراميدز وانتهت بالتعادل 2-2.

يذكر أن الأهلي تقابل مع بيراميدز في 13 مباراة، فاز المارد الأحمر في 5 مباريات وخسر 4 مباريات وتعادل في مثلها.