البرومو الرسمي لفيلم عمهم يتصدر تريند جوجل بعد تخطيه 2 مليون مشاهدة

تصدر فيلم عمهم الجديد الذى تم طرحة أمس للنجم محمد إمام محركات البحث جوجل "تريند" بعدما حقق الإعلان الدعائي للفيلم ما يقرب من 2 مليون مشاهدة على القناة الخاصة بالشركة المنتجة للعمل عبر يوتيوب والصفحات الرسمية لنجوم الفيلم، وذلك خلال أقل من 24 ساعة.

ومن المقرر طرح فيلم عمهم يوم 7 يوليو المقبل، وينافس ضمن أفلام موسم عيد الأضحى ضمن مجموعة من الأفلام السينمائية الجديدة المقرر طرحها في نفس التوقيت.

إعلان فيلم عمهم

وتضمن الإعلان الرسمي لفيلم عمهم العديد من المشاهد الأكشن التي ظهر فيها محمد إمام ويجسد خلال الأحداث شخصية تدعى "سلطان"، لاعب ملاكمة.

وحمل الإعلان شعار «الشيطان اللي وزّك عليا سوحك»، فيما يقدم محمد سلام شخصية "سعيد ستين"، وتقدم هدى المفتي شخصية "غالية"، وتقدم أيتن عامر شخصية "سحر فيشة".

ويقدم سيد رجب شخصية "الحج"، وباسم سمرة يقدم شخصية "ملك الليل"، ويقدم محمد لطفي شخصية "كابتن كوبا"، ويقدم محمد ثروت شخصية "عماد هارد".

ويجسد محمد إمام خلال أحداث فيلم «عمهم» دور لاعب ملاكمة يعشق اللعبة منذ طفولته ليقرر أن ينافس في بطولة الجمهورية للملاكمة، وتدور الأحداث في ذلك الإطار، إذ يقع في عشق هدى المفتي التي تحاول أن تمنعه عن خوض تلك التجربة حتى لا يتعرض للخطر، لكنه يرفض ويستكمل مسيرته.

وكانت الجهة المنتجة لفيلم "عمهم" قد طرحت البوستر الرسمي والنهائي للعمل بتصدر أبطاله بالكامل بعد طرح بوستر منفرد لبطل العمل فقط خلال الفترة الماضية.

وأعرب محمد إمام عن سعادته بانتهاء التصوير مع توجيه رسالة شكر لفريق عمل الفيلم، حيث نشر صورة من كواليس العمل عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: "بعد سنتين كتابة وتحضيرًا وتصويرًا، فركش فيلم (عمهم).. شكرًا لكل زملائي وصناع العمل اللي خلوني أحقق حلم من أحلامي وأقدملكم فيلم زي ده".

فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكي، مهندس صوت أحمد سمير، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر.