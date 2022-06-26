يلا شووت IN Time مشاهدة مباراة الأهلي ضد بيراميدز في ربع نهائي كأس مصر Yalla Shoot الجديد رابط الاهلي AHLY NOW

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وستنطلق صافرة بداية المباراة مع حلول الساعة:

8:30 مساءً حسب توقيت الجزائر والمغرب وتونس.

9:30 مساءً حسب توقيت مصر وليبيا والسودان والأردن.

10:30 مساءً حسب توقيت السعودىه وقطر.

11:30 مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة وعمان.

طاقم حكام مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر:

حكم ساحة: الروماني استفان كوفاكس

مساعد أول:الروماني مارينسكو فاسيليم فلورين

مساعد ثان:الروماني أرتين ميهاي أوفيديو

الحكم الرابع: الروماني تشيفوليت أندريه فلورين

فار: المجري بوغنار تاماس

فار: المجري بيرك بالاز

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

تذاع مباريات كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع البطولات المصرية.

طريقة ضبط القنوات

- اضغط على زر «قائمة» الموجود بالريموت.

- قم بالضغط على تحميل.

- اختر اعدادات الهوائي.

- اختر القمر الصناعي نايل سات.

- اضغط على زر إضافة.

- ادخل بيانات التردد التي تم ذكرها بالأعلى.

- قم بالضغط على «حفظ».



