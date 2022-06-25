ننشر حالة الطقس غدا الأحد 26-6-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشف خبراء الرصد والتتبع بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان رسمي مساء اليوم، عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأحد الموافق 26 يونيو 2022، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية نهارا، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا تكون حالة الطقس معتدلة على جميع الأنحاء مع استمرار نشاط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع الحر ونسبة الرطوبة ليلا، وتكون درجات الحرارة في القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى و23 للصغرى، والسواحل الشمالية 31 والصغرى 23، وجنوب سيناء 37 والصغرى 27، وشمال الصعيد 36 و24، وجنوب الصعيد 42 و28 للصغرى.

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة غدًا تتراوح العظمى على القاهرة والوجه البحري ليلا بين 70 و85 نهارا و25 و30 ليلا، والسواحل الشمالية نهارا بين 80 و90 والصغرى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، وجنوب سيناء 50 و55 نهارا و25 و35 ليلا، وشمال الصعيد 40 و45 نهارا و20 و25 ليلا، وجنوب الصعيد 25 و30 نهارا و10 و15 ليلا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 26 يونيو 2022، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت على النحو التالي:

القاهرة 35 - 23

الإسكندرية 31 - 23

وادي النطرون 35 - 23

طنطا 34 - 23

شبين الكوم 35 - 23

دمنهور 33 - 22

بلطيم 31 - 22

مطروح 30 - 22

السلوم 34 - 22

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31 - 23

دمياط 30 - 23

الزقازيق 35 - 23

المنصورة 35 - 23

الإسماعيلية 36 - 21

السويس 35 - 22

العريش 32 - 22

رفح 31 - 21

رأس سدر 34 - 21

نخل 34 - 17

نويبع 35 - 24

طابا 33 - 21

كاترين 32 - 16

الطور 33 - 25

شرم الشيخ 37 - 27

الغردقة 37 - 28

مرسى علم 36 - 28

الفيوم 36 - 25

بني سويف 36 - 24

المنيا 36 - 24

أسيوط 37 - 24

سوهاج 38 - 25

قنا 40 - 26

الأقصر 41 - 27

أسوان 42 - 28

إدفو 42 - 27

أبو سمبل 42 - 28

الوادي الجديد 40 - 26

شلاتين 36 - 25

أبو رماد 35 - 25

حلايب 34 - 28

رأس حدربة 33 - 27