هذه الكليات تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة 2022

تعتبر كليات تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، من ضمن العبارات التي ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إعلان المجلس الأعلى للجامعات عن إجراء اختبارات القدرات لجميع الكليات التي تحتاج لاجتياز اختبارات القدرات وموعد إجرائها.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، لطلاب الثانوية العامة 2022، كليات تتطلب اختبارات قدرات وموعدها وفق المعلن من وزارة التعليم العالي:

كليات تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة 2022

ووفق بيان وزارة التعليم العالي، جاءت قائمة أسماء كليات تتطلب اختبارات قدرات لطلاب الثانوية العامة 2022 كالتالي:-

كليات الإعلام.

كلية التربية النوعية.

كلية التربية الفنية.

كلية التربية الموسيقية.

كلية الفنون الجميلة.

كلية الفنون التطبيقية.

الكليات التكنولوجي.

الكلية المصرية الصينية بجامعة قناة السويس.

كلية التمريض.

كلية التربية الرياضية.

موعد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022

ووفق بيان المجلس الأعلى للجامعات، فإن موعد إجراء اختبارات القدرات في الكليات المختلفة يكون بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، بنفس قواعد العام الماضي دون تغيير، مع مراعاة إلغاء كليات السياحة والفنادق من قوائم الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.

شروط دخول اختبار القدرات 2022

ووفق المتعارف عليه من السنوات الماضية بشأن شروط دخول اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، فإنها كالتالي:

- يمنع تماما دخول اللجان بالهواتف الذكية أو آية أجهزة الكترونية، وفي حالة ضبط طالب بأحد هذه الأجهزة يكون غير لائق.

- يجب أن يلتزم الطالب بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا من قفازات طبية وكحول وكمامة.

- الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة والقفازات الطبية خلال الاختبارات الخاصة بالمقابلة الشخصية في بعض التخصصات.

- يفضل الحضور قبل موعد الاختبار بنحو ساعة على الأقل.

- لا يسمح لأولياء الأمور بدخول الكليات يوم الاختبار.

يمنع تماما تصوير الاختبارات، وفي حالة ضبط الطالب بهذا الفعل يكون غير لائق، ويعرض نفسه للمساءلة القانونية.