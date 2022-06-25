"رواد 2030" يناقش آليات تمويل الشركات الناشئة ودوره في تحقيق التنمية

عقد مشروع "رواد 2030" التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة خلال "الملتقى السنوي الثالث للشركات الناشئة" الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم السبت، بمقر جريك كامبس تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك تحت عنوان "آليات تمويل الشركات الناشئة ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية".

وسلطت الجلسة الضوء على مصادر التمويل المختلفة لرواد الأعمال وكيفية الاستفادة من المبادرات التمويلية المختلفة المتاحة في مصر، وكذلك المتطلبات الخاصة للحصول على تمويل.

وأكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع "رواد 2030" أنه حتى اللحظة الراهنة لا يوجد تمويل بشكل مباشر، لكن هناك فرص احتضان تتضمن جزءا تمويليا يقدم عن طريق حاضنة الأعمال، بالاضافة إلى أن رواد 2030 لديه شراكات مع جهات عديدة لديها الجزء التمويلي.

ودعت خليل المستثمرين إلى أن يستثمروا أكثر في الأفكار الصغيرة خاصة أن منها كثيرا من الأفكار المبتكرة، وتستحق الاستثمار بالفعل سيما وأن مصر مصنفة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة.

ويهدف الملتقى إلى نشر ودعم الدور التوعوي لريادة الأعمال في المجتمع المصري، بجانب دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.