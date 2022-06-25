توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة مقبلة خلال الفترة من الأحد 26 وحتى الثلاثاء 28 يونيو الجاي، إذ يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

توقعات حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة 

وأوضح خبراء الأرصاد أنّ من المتوقع أن تنشط الرياح على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد يوم الأحد، أما الاثنين فيكون النشاط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن طقس الثلاثاء، فيكون هناك نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجوب وجنوب البلاد.

درجات الحرارة الأحد 26 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الاثنين 27 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 28.

درجات الحرارة الثلاثاء 28 يونيو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 23.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 27.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28. 

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