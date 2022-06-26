5 مواجهات.. تعرف على مباريات مانشستر يونايتد الودية 2022

تين هاج
تين هاج
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لإقامة العديد من الوديات في الفترة الحالية من أجل الاستعداد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الكروي الجديد 2022-2023، والذي ينطلق في شهر أغسطس القادم.


ويسعي المدرب الجديد تن هاج من عمل الوديات من أجل الوقوف علي كافة الأمور الخاصة بالفريق ومعرفة نقاط القوة والضعف للفريق ويحدد علي آثرها الراحلين وماهي المراكز التي يرغب في انتداب العديد من اللاعبين.


وفي البداية يلعب فريق مانشستر يونايتد ضد فريق ليفربول في كأس بانكوك يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو القادم، والمواجهة الثانية بين مانشستر يونايتد وفريق ميلبورن فيكتوري الأسترالي يوم الجمعة الموافق 15 من الشهر ذاته.


وفي يوم الثلاثاء الموافق 19 يوليو يواجه مانشستر يونايتد فريق كريستال بالاس، وبعدها وبالتحديد يوم السبت الموافق 30 من الشهر ذاته يواجه فريق أتلتيكو مدريد.


ويختتم المواجهات القوية والنارية ضد فريق رايو فاليكانو الإسباني يوم الواحد والثلاثون من شهر يوليو، علي أن يبدأ مشوار الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون يوم الأحد الموافق 7 أغسطس القادم علي ملعب أولد ترافورد.
 

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