محام: محتوى "ديزني" مخالف لقانون الطفل.. وغياب الرقابة الأسرية يهدد المجتمع

قال محمد ميراز المتخصص في الشأن الأسري، إن المحتوى الذي يتم نشره عبر منصة ديزني مخالف لقانون الطفل، لافتا إلى أن غياب الرقابة الأسرية خطر يهدد المجتمع.

وأضاف محمد ميراز خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، منصة ديزني أحد حروب الجيل الخامس، لافتا إلى أن انعدام الرقابة من قبل الأسرة على ما يشاهده الأبناء كارثة كبرى في ظل تشكيل وعيهم في هذه الفترة المهمة من حياتهم.

تابع المتخصص في الشأن الأسري، قانون الطفل ينص على التصدي لما يتم ترويجه على منصة ديزني، من خلال ربط التعليم بقيم وعادات المجتمع وحظر نشر أي مصنفات داخل المجتمع تخاطب الغرائز أو مخالفة للقيم.