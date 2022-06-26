محامي حسن شاكوش: نعتذر لجميع العاملين بـ المهن الموسيقية.. كلهم إخواتنا

قدم إيهاب سيد محامي مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، اعتذار لجميع العاملين بنقابة المهن الموسيقية، قائلا: لن يجرؤ أحد أن يتطاول على النقابة، مشيرا إلى أنه تقدم بـ 5 تظلمات للنقابة على مدار 9 أشهر مع الالتزام بقرار النقابة، مضيفا: "حسن مش حاسس بطعم نجاحه لأنه حفلاته كلها بالخارج".

وأضاف إيهاب سيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أزمة شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية أخذت أكثر من حقها، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يخطئ وهناك العديد من المطربين الذين تم إيقافهم من قبل النقابة على رأسهم أحمد سعد وتم استعادة نشاطه كرة أخرى والفنانة شيرين عبد الوهاب.

تابع محامي مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، من حق النقابة سحب الترخص بالعمل للأعضاء غير العاملين بها إذا اكتشفت أن هناك مخالفات ارتكبها صاحب الصريح، مشيرا إلى أن شاكوش لم يقصد نهائيا إهانة شعبة الإيقاع".