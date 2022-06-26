الزراعة: مصر الأولى عالميا في الموالح.. ونصدر 350 منتجًا لـ 150 دولة

توك شو
أشجار الموالح
أشجار الموالح
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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن خطة التنمية الشاملة التي تطبقها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ساهمت في تحقيق وتلبية احتياجات الأجيال القادمة وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، مشيرا إلى أن الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم أكد على أهمية الاستراتيجية التي تبنتها القيادة السياسية وانعكاسه بشكل إيجابي على القطاع الزراعي.

وأضاف الدكتور محمد القرش في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قطاع الزراعة يقوم حاليًا بتصدير نحو 350 منتجًا لأكثر من 150 دولة، على رأسها البرتقال والفراولة والطماطم والبطاطس والعنب، لافتا إلى أن حجم الصادرات الزراعية بلغ 5.6 مليون طن خلال العام الماضي بقيمة 3 مليار دولار.

تابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مصر تعد الأولى عالميا في الموالح، مؤكدا على مطابقة المحاصيل الزراعية المصرية المحلية والعالمية لمعايير الجودة، مضيفا أن الوزارة تستهدف زيادة إنتاج الحاصلات وتوفير ما يكفي للاستهلاك المحلي.

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