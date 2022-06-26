محامي حسن شاكوش: مش حاسس بطعم نجاحه.. وقدمنا 5 تظلمات للنقابة

قال إيهاب سيد محامي مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، إن أزمة شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية أخذت أكثر من حقها، ولا يوجد إنسان على وجه الأرض لا يخطئ وهناك العديد من المطربين الذين تم إيقافهم من قبل النقابة على رأسهم أحمد سعد وتم استعادة نشاطه كرة أخرى والفنانة شيرين عبد الوهاب.

وأضاف إيهاب سيد في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، من حق النقابة سحب الترخص بالعمل للأعضاء غير العاملين بها إذا اكتشفت أن هناك مخالفات ارتكبها صاحب الصريح، مشيرا إلى أن شاكوش لم يقصد نهائيا إهانة شعبة الإيقاع".

تابع محامي مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، نقدم الاعتذار لجميع العاملين بنقابة المهن الموسيقية، ولن يجرؤ أحد أن يتطاول على النقابة، مشيرا إلى أنه تقدم بـ 5 تظلمات للنقابة على مدار 9 أشهر مع الالتزام بقرار النقابة، مضيفا: "حسن مش حاسس بطعم نجاحه لأنه حفلاته كلها بالخارج".