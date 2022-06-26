يلا AHLY مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الأحد في كأس مصر CUP بلس

الفجر الرياضي
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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يترقب عشاق الكرة المصرية، موعد إنطلاق مباراة قمة الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، والتى ستجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره نادي بيراميدز.


ومن المنتظر أن تُقام المباراة على ستاد القاهرة غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

 

تشكيل الأهلي المتوقع

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمود وحيد – ياسر إبراهيم – رامي ربيعة – كريم فؤاد.
خط الوسط: إليو ديانج – محمد مجدي قفشة – عمرو السولية.
خط الهجوم: حسين الشحات – محمد شريف – طاهر محمد طاهر.

 

 

وسوف تُنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس مصر بصوت المعلق المتألق أيمن الكاشف.

 

تشكيل بيراميدز المتوقع:


في حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: حسين السيد، على جبر، أسامة جلال، أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا، وليد الكرتي

وأمامهما: رمضان صبحي، عبدالله السعيد، إسلام عيسى

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

 

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