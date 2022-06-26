بث مباشر الاهلي وبيراميدز| مشاهدة مباراة الاهلي وبيراميدز الان|الاهلي وبيراميدز كورة لايف ON TIME SPORT بلس

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الفجر الرياضي
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي بيراميدز مساء اليوم الأحد في مباراة قمة الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر القديم.


وتنطلق أحداث مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب القاهرة الدولي.

 

 

قرر اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز، أن يمنح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات الجمعة، قبل مواجهة النادي الأهلي. ويلعب بيراميدز مع الأهلي في التاسعة والنصف من مساء الأحد بملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات كأس مصر النسخة القديمة. ووقرر المدير الفني اليوناني الاكتفاء بمران وحيد يوم السبت. 

 

ومن ثم، فإن المران سيكون في ملعب النادي بالدفاع الجوي. حيث يستهدف زيادة التركيز النفسي والجاهزية والفعالية الهجومية لكل اللاعبين، ويلي المران الدخول في معسكر مغلق حتى موعد المباراة الهامة. ومن ثم فإن الفائز من مباراة الأهلي وبيراميدز، سيواجه بتروجيت في نصف النهائي من نسخة كأس مصر الماضية، التي لم تكتمل إلى اللحظة.

 

تردد قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز
- تردد القناة 11861
- معامل الاستقطاب رأسي
- القمر الصناعي نايل سات
- معامل الترميز 27500
- معامل تصحيح الخطأ 6/5
 

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