أسعار الذهب اليوم الأحد 26-6-2022 في مصر

الاقتصاد
الذهب- أرشيفية
الذهب- أرشيفية
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استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر بالتعاملات الصباحية رغم ارتفاعه هامشيًا في البورصات العالمية، وجاءت الأسعار كما يلي:


أسعار الذهب اليوم
 

عيار 18 يسجل 864 جنيها.

عيار 21 يسجل 1008 جنيهات.

عيار 24 يسجل 1152 جنيها.

الجنيه الذهب 8064 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

 

ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم، مع تصاعد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي وهو ما زاد من الاقبال علي المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.53% إلى 1842.53 دولار للأونصة، فيما زادت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.44% إلى 1846.5 دولار للأونصة.

وعلي صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.3% إلى 21.49 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 1.34% إلى 926.8 دولار، وهبط البلاديوم بنسبة 0.67% إلى 1850.28 دولار.
ارتفعت أسعار الذهب هامشيا،  إذ أدى ضعف الدولار إلى دعم الطلب على السبائك.

 

 

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