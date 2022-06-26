أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26-6-2022

الاقتصاد
الدواجن- أرشيفية
الدواجن- أرشيفية
Advertisements

استقرت أسعار الدواجن والبيض اليوم وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، حيث وصل سعرها للمستهلك إلى نحو 42 جنيها.


أسعار الدواجن اليوم

 

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 32  و38 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و40 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 22 و23 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 34 و35 جنيها للكيلو.

 


أسعار البيض اليوم

 

وسجّل البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 50 53 جنيه للكرتونة، والبيض الأحمر بين 52 و55 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي بين 54 و58 جنيهًا للكرتونة.


أسعار الكتاكيت اليوم

 

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 11.75 و12 جنيها، والكتكوت "ساسو" بين 6 و6.25 جنيه، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.

 

 

اسعار الدواجن أسعار الدواجن الآن أسعار الدواجن البيض أسعار الدواجن الأمهات أسعار الدواجن اليوم

مواد متعلقة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 25-6-2022

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-6-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22-6-2022

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 21-6-2022

Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. مرافعة النيابة في محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف (فيديو)

عاجل| أول تصريح لمحامي المتهم بقتل نيرة أشرف: أسرته وكلوني بالإجماع ولدي مفاجآت (فيديو)

عاجل.. السيسي يشهد أداء حلف اليمين لـ رئيسي مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة

عاجل.. "اللي مبرد قلبي إنها شهيدة".. إنهيار والدة الطالبة نيرة من البكاء داخل المحكمة (فيديو)

عاجل.. وصول قاتل الطالبة نيرة أشرف لمحكمة الدقهلية (فيديو)

شوبير يكشف عن إسم المدير الفني الأقرب لقيادة الفراعنة

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى الدوري القطري

صدمة كبيرة لـ بيراميدز قبل مواجهة الأهلي