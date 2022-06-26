أسعار الذهب اليوم الأحد 26-6-2022 في الأسواق المحلية والعالمية

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أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق الـ26 من يونيو 2022 استقرارا ملحوظا في التعاملات اليومية، بعد اضطراب طويل بسبب الأزمة الطاحنة المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

 

وتقدم بوابة الفجر لقرائها الكرام أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق الـ6 من يونيو 2022 في السطور التالية:

 

أسعار الذهب عيار 14

 

سجلت أسعار الذهب عيار 14 اليوم نحو 672 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 18

 

وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 862 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 21

 

ووصلت أسعار الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر إلى 1006 جنيهات.

 

أسعار الذهب عيار 24 

 

وبلغت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1150جنيها.

 

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 26-6-2022 والجنيه الذهب

 

بلغت أسعار سبيكة الذهب وزن الـ5 جرامات قرابة الـ5027 جنيها، فيما سجلت سبيكة وزن 10 جرامات 10055جنيها، كما وصل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات لـ8044 جنيها، وُيضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب.

 

 

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