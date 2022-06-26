الإحصاء: 69.5% ارتفاعًا فى قيمة الصادرات المصرية للإمارات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية للإمارات مسجلة 576.7 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها  69.5%، وانخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات لتصل إلى 642.9 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل  793.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021  بنسبة انخفاض قدرها 19%.

وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات لتبلغ 1.2 ملياردولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 7.6%. 

وسجلت  قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر 448.6 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل  353.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام  2020 /2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.9%. 

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالإمارات 3،4 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3،1 ملياردولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 9،5 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر 41 مليون دولار خلال العام المالي  2019 / 2020 مقابل 45،5 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 9،9%.

 

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