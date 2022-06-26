موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
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يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يستعد الأزرق السماوي لمواجهة هامة ضد نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الجولة الثالثة والعشرين للدوري العام.


ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 من شهر يونيو الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.


وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.


يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.


القنوات الناقلة للمباراة


وتذاع مباراة بيراميدز ضد نظيره إنبي على الهواء مباشرة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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موعد مباراة بيراميدز ضد إنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة
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