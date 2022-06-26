انخفاض ديون الصين الخارجية 1 % خلال الربع الأول



أظهرت نتائج بيانات رسمية، أن الصين سجلت 2.7102 تريليون دولار من الديون الخارجية المستحقة بالعملات المحلية والأجنبية بنهاية مارس، بانخفاض نسبته 1 % عن نهاية 2021.

ونقلت "شينخوا" اليوم الأحد عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي قولها "الديون الخارجية المستحقة بالعملة المحلية تمثل 45 % من الإجمالي، نفس ما كان عليه بنهاية 2021، ومن حيث هيكل الاستحقاق، شكلت الديون الخارجية المستحقة متوسطة وطويلة الأجل 47 % من الإجمالي، نفس ما كان عليه في نهاية 2021.

وقال وانج تشون يينج، نائب رئيس الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، إن المؤشرات الأولية للديون الخارجية للصين لا تزال ضمن خطوط الأمان المعترف بها دوليا، كما أن مخاطر الديون الخارجية تحت السيطرة بشكل عام.