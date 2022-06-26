عشان متبوظش.. 10 خطوات لتخزين اللحوم بطريقة صحية خلال العيد

يستعد جميع المصريون خلال الأيام المقبلة، لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار أضاحي العيد من لحوم الخراف أو العجول، ويزداد البحث في الوقت الحالي عن أفضل الطرق والخطوات الصحية لتخزين لحوم الأضاحي، والتعامل بشكل صحيح معها عقب الذبح، حتى لا تتعرض اللحوم لأي تلف.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، الطرق والخطوات الصحية لحفظ وتجميد لحوم الأضاحي، وهي كالتالي:-

إرشادت القومي للتغذية لطرق تخزين لحوم الأضاحي

- التخزين يجب أن يتم في أكياس مخصصة للحفظ بالفريزر، ولا يجب أن تتم عمليات الحفظ في الأكياس العادية حتى لا تتعرض اللحوم المحفوظة لتفاعل المواد الكيمياوية المصنوع منها الأكياس البلاستيك، وهو ما ربما يؤدي في بعض الأحيان إلى نوع من التسمم الغذائي.

- التأكد أن الأكياس المحفوظ بها اللحوم لا يوجد فيها أي قطع أثناء وضعها في الفريز، إذ أن قطع الأكياس يعمل على تكون بكتيريا على اللحوم بسبب سوء التخزين.

- يفضل أن تتم عملية تجميد اللحوم المقرر حفظها بشكل سريع.

عدم وضع ملح على اللحوم قبل التجميد

- لا يجب وضع أي ملح على اللحوم قبل عملية التجميد.

- يفضل تبريد اللحوم النيئة فور التقطيع حتى لا تتعرض للتلوث بالميكروبات.

- بالنسبة للحوم المقرر طهيها خلال 3-5 أيام، يمكن الاحتفاظ بها على الرف الموجود أسفل الفريزر مباشرة، نظرًا لأنه يعتبر المكان الأكثر برودة داخل الثلاجة.

- يجب ألا توضع اللحوم في الثلاجة لمدة تزيد عن 5 أيام، حتى لا تتعرض للتلف.

- اللحوم لا يجب أن يتم غسلها قبل تخزينها، حتى لا تكون عرضة لنمو البكتريا عليها، وغسلها قبل عملية الطهي مباشرة.

- اللحم المجمد يمكن أن يًترك بين يومين وثلاثة أيام كأقصى حد على الرف داخل الثلاجة قبل عملية الطهي.

- اللحم المجمد الذي يخرج من الثلاجة، يجب ألا يتم تجميده مرة أخرى.