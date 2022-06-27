تابع لايف SSC HD مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيصلي بث مباشر tab3live يلا شوت رابك ماتش الهلال جودة عالية kora live

تابع لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيصلي، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين (دوري الأمير محمد بن سلمام لكرة القدم) كورة لايف رابط ماتش الهلال دون تقطيع.

يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباراة قوية تجمع بين الهلال والفيصلي مساء اليوم الاثنين 27 مايو، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثلاثون من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 م.

ويقدم موقع سوب جول لمتابعيه الكرام مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم، والتي ستقام علي ارضية ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.

بطاقة مباراة الهلال Vs الفيصلي

🏆 البطولة: الدوري السعودي.

البطولة: الدوري السعودي. 📺 القناة: SSC Sport.

القناة: SSC Sport. 🎤 المعلق: عيسي الحربين.

المعلق: عيسي الحربين. ⌚ توقيت المباراة: 8:00 PM بتوقيت القاهرة.

توقيت المباراة: 8:00 PM بتوقيت القاهرة. ⏰ تاريخ المباراة: Monday، June 27، 2022.

تاريخ المباراة: Monday، June 27، 2022. ⚽ نتيجة المباراة: الهلال --- الفيصلي



