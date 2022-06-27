يلا شوت alamalkora مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم 27-06-2022 الدوري السعودي livehd7

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تشكيلة الهلال امام الفيصلي اليوم

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو.

خط الوسط: ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، سلمان الفرج.

خط الهجوم: موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيجالو



مباراة الهلال السعودي والفيصلي اليوم

استحوذت مجموعة قنوات SSC SPORTS السعودية الرياضية على حقوق البث التلفزيوني لمباراة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022، والتي ستعرض بعد ذلك على شاشة SSC 1 HD بين الهلال والفيصلي، شريطة أن يكون مهمة للتعليق والوصف الصوتي للمسابقة عيسى الحربين.

تنطلق مباريات الهلال والفيصلي يوم الاثنين 27 يونيو 2022 الساعة 8:00 مساءً والقاهرة والخرطوم وطرابلس الساعة 9:00 مساءً ومكة المكرمة والدوحة والقدس 9:00 مساءً، أبو 10:00 مساءً الزابي ومسقط 7.: 00 مساءا بتوقيت المغرب.