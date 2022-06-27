كورة لايف tab3live hd مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر دون تقطيع في الدوري السعودي yalla shoot هدف الهلال الأول plus

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الفجر الرياضي
الهلال بث مباشر
الهلال بث مباشر
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بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال ضد الفيصلي تابع لايف في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم الإثنين في الجولة الأخيرة من متافسات الدوري السعودي للمحترفين يلا شوت دوري الأمير محمد بن سلمان، رابط الأسطورة بث حي لمشاهدة الهلال والتتويج بالدوري.

يلتقي الهلال والفيصلي خلال الجولة الثلاثين والأخيرة من بطولة كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022 على ملعب الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز، اكتشف ما يمكن توقعه من مباراة الهلال والفيصلي.

يتعين على الهلال بقيادة مدرب الأرجنتين رامون دياز الفوز بأي نتيجة على حساب نادي الفيصلي بعد فوزه على الاتحاد بفارق 64 نقطة في الجولة الماضية. نقاط، لكن القائد لديه الأفضلية في الاستهداف والمواجهة المباشرة.

 

الجدير بالذكر أنه بسبب الإيقاف، تغيب ثلاثي جانغ هيون-سو وعلي بليش وأندريه كاريلو عن مباراة الهلال ضد فاسالي، حيث تلقى كاريلو بطاقة حمراء، فيما غاب علي بو، ثنائي ليهي وتشانغ اللعبة غاب هيون سو عن العنابي بحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة ضد الفاتح.

تشكيلة الهلال امام الفيصلي اليوم
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون سو.
خط الوسط: ماثيوس بيريرا، ناصر الدوسري، سلمان الفرج.
خط الهجوم: موسى ماريجا، سالم الدوسري، أوديون إيجالو
مباراة الهلال السعودي والفيصلي اليوم
استحوذت مجموعة قنوات SSC SPORTS السعودية الرياضية على حقوق البث التلفزيوني لمباراة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021/2022، والتي ستعرض بعد ذلك على شاشة SSC 1 HD بين الهلال والفيصلي، شريطة أن يكون مهمة للتعليق والوصف الصوتي للمسابقة عيسى الحربين.

تنطلق مباريات الهلال والفيصلي يوم الاثنين 27 يونيو 2022 الساعة 8:00 مساءً والقاهرة والخرطوم وطرابلس الساعة 9:00 مساءً ومكة المكرمة والدوحة والقدس 9:00 مساءً، أبو 10:00 مساءً الزابي ومسقط 7.: 00 مساءا بتوقيت المغرب.

 

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