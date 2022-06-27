تابع لايف PLUS مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الباطن بث مباشر tab3live يلا شوت رابك ماتش الاتحاد جودة عالية SSC HD

تابع لايف مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الباطن بث مباشر الاسطورة في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثون والأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين يلا شوت دوري الأمير محمد بن سلمان، رابط متابعة مباراة الاتحاد بدزن تقطيع.



تعرف على القنوات الناقله لمباراه الاتحاد والباطن، فى المقابلة الناري الذي سيجمع بين النادىين على أرضية ستاد الملك عبدالله الدولى “الجوهرة المشعة” فى اطار ملاحقات الجوله الثلاثين والاخيرة من عمر ملاحقة دورى كـأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفىن 2021/2022.

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وشهد العام الحالي انقلابًا مفاجئًا بشان مسار فريق الاتحاد على صعيد بطوله الدورى السعودى، حيث سيطر العميد على صـداره ترتيب الملاحقة منذ الأسابيع الاولى، لكنه تخلّى عنها مؤخرًا، بعد حدوث نزيف للنقاط، وتدهورت الأوضاع بالخسارة من الطائي ثم من الهلال.

واستطاع الهلال من اللحاق بالاتحاد، وانتزاع المـركـز الأول فى صـداره الملاحقة المحلية السعودىة برصيـد 64 نقطة، وبفارق اللقاءات المباشرة مع الاتحاد، الذي يمتلك نفس عدد النقاط ويأتي فى الوصافة، ويحتاج النمور للفوز على الباطن بأي نتيجه، مع تعثُّر الهلال امام الفىصلي؛ من أجل التتويج بالالقاب.

ما هي القنوات الناقله لمباراه الاتحاد والباطن فى الدورى السعودى؟



يمكنم مشاهدة مباراه الاتحاد التالية ضد الباطن العمدة سبورتة الـ30 من عمر الدورى السعودى 2022، عبر مجموعه قنوات “SSC” الرياضىة السعودىة، وتُعد هذه المجموعه هي الناقل الوحيد للدورى السعودى وجميع الملاحقات الكبرى فى المملكة، وتذاع مباراه الاتحاد والباطن على القناة الخامسه SSC Sports HD 5

ما هو موعد مباراه الاتحاد والفىصلي فى الدورى السعودى؟

ويطلق الحكــم صافرة بداية أحداث مباراه الاتحاد والباطن، مساءا يـوم الإثنين المقبل 27 يونيو 2022، على ستاد “الملك عبد الله الدولى” فى جدة، وتنطلق فى تمام الساعة:

التاسعه مساءًا بتوقيت مكة المكرمه والدوحة والقدس الشريف.

العاشرة مساءًا بتوقيت أبوظبي ومسقط.

الثامنة مساءًا بتوقيت القاهره والخرطوم وطرابلس.

السابعه مساءًا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

