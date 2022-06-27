يلا شوت PLUS مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر livehd7 || كورة لايف رابط ماتش الاتحاد ittihad live هدف رومارينيو HD

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مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر

بث مباشر مباراة الاتحاد، علي الجانب الآخر يخوض فريق الباطن تلك المباراة وهو يدرك ويستوعب تماماً مدد صعوبة القاء اليوم، ومدي قوة نادي الاتحاد وصلابتة، ومدي تلقائة و مدي المستوي الجيد الذي يقدمة في الدوري السعودي، لذلك سيحاول مدرب فريق الباطن الرفع من معنويات فريقة، وتحفيزهم علي تقديم مباراة جيدة الي حدا ما، من اجل تقديم الفريق كل مايمتلكة من إمكانيات قدرات، من أجل الصمود امام نظيرة في مباراة اليوم، من أجل الفوز في القاء، الاتحاد بث مباشر.





يلعب الاتحاد مباراته في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2021-2022، ضد الباطن بهدف التتويج بلقب المسابقة المحلية.

وهيمن الاتحاد على صدارة الدوري السعودي للمحترفين منذ الأسابيع الأولى، لكنه تخلّى عنها في الفترة الأخيرة، بعد فقدانه العديد من النقاط، ليتمكن الهلال من اللحاق به، قبل أن يقتنص “الزعيم” المركز الأول.

ويعتلي الهلال حاليًا صدارة المسابقة السعودية برصيد 64 نقطة، بفارق المواجهات المباشرة مع الاتحاد، الذي يمتلك نفس عدد النقاط ويأتي في الوصافة.

يحتاج الاتحاد للفوز أمام الباطن بأي نتيجة، مع انتظار تعثُّر الهلال أمام الفيصلي في نفس الجولة؛ من أجل التتويج باللقب.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الباطن

من المُتوقع أن يدخل الاتحاد مباراته المُنتظرة أمام الباطن بالتشكيل الآتي:

مارسيلو غروهي، مهند الشنقيطي، زياد الصحفي، أحمد حجازي، حمدان الشمراني، خالد السميري، برونو هنريكي، عبد العزيز البيشي، إيغور كورونادو، رومارينيو، عبد الرزاق حمد الله.

متى موعد مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي؟

ستُقام مباراة الاتحاد والباطن يوم الإثنين المقبل 27 يونيو/ حزيران، في ملعب مدينة “الملك عبد الله الرياضية” بجدة “الجوهرة المشعة”، ومن المُقرر أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي 2022، عبر شبكة قنوات “SSC” السعودية، وتُعد هذه الشبكة الناقل الحصري للدوري السعودي وجميع المسابقات الكبرى في المملكة.