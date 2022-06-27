الاسطورة tab3live PLUS بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن KORA LIVE رابط ماتش الاتحاد alamalkora دون تقطيع الاتحادSSC 

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القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والباطن في الدوري السعودي للمحترفين

تنقل مباراة الاتحاد والباطن عبر شبكة قنوات SSC SPORTS السعودية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

حيث تذاع مباراة الاتحاد ضد الباطن تحديدًا عبر قناة SSC SPORTS HD الثانية المشفرة، إضافة إلى قناة SSC SPORTS SD الثانية المجانية، وأيضًا تطبيق شاهد VIP عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

ولم يحسم لقب الدوري السعودي في ظل تعادل الهلال واتحاد جدة بعدد النقاط، حيث يواجه “الزعيم” نظيره من الفيصلي في الجولة الماضية، بينما يواجه “العميد”. الباطن بالإضافة إلى تحديد الفرق التي ستهبط وتودع المنافسة رسميًا.

يحتاج الهلال للفوز على الفيصلي للتتويج بلقب الدوري السعودي 2022 دون النظر إلى نتيجة الخصم، بينما يحتاج الاتحاد للفوز على الباطن مع تعثر المتصدر في نفس الوقت إما بالهزيمة أو بالتعادل..

كما سيفوز الهلال بلقب الدوري السعودي إذا خسر أمام الفيصلي، إذا خسر الاتحاد أيضا بأي نتيجة.