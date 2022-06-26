5.7 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية في مايو الماضي

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية.



تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية برئاسة أحمد القرنشاوى، قامت بالإفراج عن مشمول 11 ألفًا و85 شهادة جمركية تقريبا خلال مايو الماضي، للسلع الاستراتيجية، ومستلزمات الإنتاج، والبضائع العامة، ومنها: «الخيوط، والمنسوجات، والأجهزة الكهربائية، وأجهزة الاستقبال والبلاستيك، والمنتجات البترولية، والسيارات وقطع الغيار».



أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك الإسكندرية خلال شهر مايو الماضي بلغت مليارًا و625 مليونًا و292 ألف جنيه، بينما بلغت ضرائب القيمة المضافة 2 مليار و178 مليونًا و912 ألف جنيه، وبلغت الرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و934 مليونًا و898 ألف جنيه.



أوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك الإسكندرية، قامت خلال مايو الماضي بتصدير مشمول 6499 بيانًا جمركيًا تحت نظم التصدير المختلفة بقيمة بلغت 11 مليارًا و126 مليونًا و335 ألف جنيه، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «الرمال الطبيعية، والعصائر، ومستحضرات التجميل، وعلف الدواجن» وتم تحصيل رسم الصادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ بنحو 809 آلاف جنيه.



أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الإسكندرية في مايو الماضي نحو 5 مليارات و749 مليون جنيه.