الضرائب: الوحدات والشاليهات المؤجرة تخضع لضريبة الدخل

الاقتصاد
مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
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رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب تطالب إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية أن تخطر المأمورية المختصة بالتأجير والتنبيه على أصحاب الوحدات 


 عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى

 

 قال " رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إنه بمناسبة بدء موسم الصيف وقيام العديد من أصحاب الوحدات والشاليهات بتأجيرها، فإن مصلحة الضرائب المصرية تنبه على أصحاب هذه الوحدات بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، بإعتبار أن هذه الايرادات التى تتحقق من التأجير هى من قبيل إيرادات  الثروة العقارية التى تخضع لضريبة الدخل، مضيفًا أنه أيضًا على إدارات القرى والشاليهات والمنتجعات السياحية وغيرها أن  تلتزم بضرورة إخطار المأمورية المختصة بالتأجير، وكذلك تلتزم بالتنبيه على أصحاب الوحدات الذين يقومون بتأجيرها للغير بضرورة إخطار المأمورية المختصة، وذلك إعمالًا للمسئولية المشتركة ووفاء لكل طرف بإلتزاماته القانونية.

 وأوضح  " عبد القادر "  أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020  يُلزم  كل مالك أو منتفع بعقار أن يُخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التأجير، مشيرًا إلى أن عدم فتح ملف ضريبي عن الإيرادات الناتجة عن التأجير والإقرار عنها في إقرار ضريبة الدخل السنوية هو صورة من صور التهرب الضريبى.

وكذلك فإن عدم إدراج الممول الإيرادات الناتجة عن تأجير الوحدات أو الشاليهات أو جزء منها فى إقرار ضريبة الدخل السنوى هو صورة من صور التهرب الضريبي التى يُعاقب عليها القانون  .

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية "   أن هذا التنبيه  يأتى فى إطار الدور الذى تحرص المصلحة دائمًا على أدائه وهو نشر الوعى الضريبي فى المجتمع حتى تساعد الممول على معرفة حقوقه وإلتزاماته وأداء إلتزاماته الضريبية بشكل صحيح يحميه من التعرض لأية عقوبات قانونية.

من الجدير بالذكر أن مركز الإتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395  ، أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected]

ضريبة الدخل الوحدات المؤجرة المنتجعات السياحية القري والشاليهات موسم الصيف

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