تعرف على خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر 2022

تعد خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر 2022، من ضمن الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بعد إعلان الأزهر الشريف أن صحيفة أحوال معلم أزهر، وهي استمارة خاصة بالترقي للمعلمين، ويمكن طباعتها إلكترونيًا حتى تتمكن من الحصول على فرصة في الترقية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر 2022، وفق المعلن من الأزهر الشريف، وذلك في التقرير التالي:-

خطوات استخراج بيان حالة معلم بالأزهر 2022

تعتبر صحيفة الأحوال للمدرس واحدة من أهم الأوراق والمستندات الرسمية للمعلمين العاملين بالقطاع الأزهر، حتى يتمكنوا من الحصول على الترقية، ويجب لهذا أولا استخراج بيان الحالة الذي يحتوي على بيانات المعلم عبر موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، من خلال الآتي:

- الدخول على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين، واختيار استخراج صحيفة الأحوال للمدرس الأزهري، ويمكن هذا من خلال الدخول مباشرة على الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــا).

- اختيار نوع عمل المستخدم «معهد أزهري، منطقة أزهرية، مدير النظام، معلم».

- يتم بعد ذلك ادخال الرقم المسلسل للمعلم.

- كلمة السر التي حصل عليها المعلم.

- أخيرًا الضغط على «تسجيل الدخول»

سوف يظهر امام المعلم الاستمارة الخاصة بالمدرس الأزهري والتي تحتاج لاستيفاء البيانات الشخصية.

خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر 2022

بعد الحصول على صحيفة أحوال المعلم الأزهري، يمكن طباعتها من خلال اتباع الآتي:

- يطلب منك استيفاء البيانات الخاصة بالمدرس أو التأكد من صحتها، قم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

- في الجزء التالي من الاستمارة، يطلب منك كتابة تفاصيل البيانات الوظيفية.

- بعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات وحفظها يمكنك طباعة البيان من خلال الضغط على «اطبع».

وبعد الانتهاء من خطوات طباعة بيان حالة معلم بالأزهر 2022، يتم تسليم البيان إلى إدارة النظام حتى يحصل المعلم على الترقية.