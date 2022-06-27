الضرائب: القانون الجديد يلزم ملاك الشاليهات بإخطار إيجارها والتلاعب تهرب (فيديو)

أكد الدكتور سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضريبة العقارية مختلفة عن ضرائب تأجير الشالهيات بالقرى السياحية، موضحا أن أحد الأنشطة الخاضعة للضرائب التأجير والضريبة العقارية تطبق على العقار الذي لا يتم السكن فيه.

إخطار بإيجارات الشاليهات

وأضاف الدكتور سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأحد، أن القانون يلزم ملاك وحدات القرى السياحية بالإخطار عن ايجارها، وهذا الأمر المتعلق بتأجير الوحدات السكنية الشاليهات ليست جديدة وما يحدث الان توعية فقط.

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مكافحة التهرب الضريبي

وأشار الدكتور سعيد فؤاد، إلى أن مصلحة الضرائب تنظم حملات مكافحة تهرب ضريبي في المناطق الساحلية والساحل الشمالي وإذا حقق المؤجر قيمة أقل من 15 ألف جنيه في العام فهو معفي من الضريبة، موضحا أنه إذا اكتشفت الحملات التفتيشية خطأ بيانات التأجير ستحصل غرامة تهرب ضريبي.