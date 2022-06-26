"غرفة الشارقة" تستعرض مقومات الإمارة السياحية مع وفد مقدوني شمالي



نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع سفارة جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الدولة وهيئة الإنماء التجاري والسياحي لقاء عمل جمع نخبة من رجال الأعمال وممثلي القطاع السياحي بمناسبة زيارة وفد اقتصادي من مقدونيا الشمالية للإمارة وذلك انطلاقا من حرص الغرفة على استعراض قوة الجذب السياحي الذي تتمتع به الشارقة والترويج لمكانتها المتميزة على خارطة السياحة العالمية الآمنة.

حضر اللقاء الذي عقد مؤخرا بمقر الغرفة سعادة خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة وسعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة وسعادة ايغور بوبوف سفير ومدير عام مديرية التعاون الاقتصادي والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بمقدونيا الشمالية وسعادة عبد القادر ميميدي سفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الدولة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام الغرفة وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق بالغرفة وعدد من مسؤوليها.

بحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في الشارقة ومقدونيا الشمالية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف مجالات القطاع السياحي من الجانبين وتبادل الخبرات لخدمة تطور ونمو هذا القطاع الهام في الطرفين.

و أكد سعادة وليد عبد الرحمن بوخاطر أن مجالات العمل الثنائي بين الشارقة ومقدونيا متنوعة جدا خاصة في القطاع السياحي الذي يشهد مرحلة مهمة تتمثل ببدء تعافيه من تداعيات جائحة "كوفيد-19" وعودة انتعاش السياحة العالمية وتسارع مسارات نموها لا سيما وأن السياحة تعد أحد أهم ممكنات اقتصاد الدول وركيزة أساسية في دعم عملية التنمية المستدامة.

و أشار بوخاطر إلى أن المقومات التنافسية والمزايا الفريدة للإمارات ومقدونيا الشمالية تضعهما في مصاف أهم الوجهات السياحية الآمنة مؤكدا أن نموذج إمارة الشارقة في تنمية قطاع السياحة يمثل نهجا جديدا ومتميزا في بناء إستراتيجيات سياحية ذات أثر تنموي مستدام حيث يساهم هذا القطاع بنسبة 15 بالمائة من الناتج الاقتصادي للإمارة.. كما تعمل حكومة الشارقة على تطوير مبادرات مبتكرة للارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية من خلال تعزيز دور التكنولوجيا والحلول الرقمية في القطاع إلى جانب تنظيم كبرى الفعاليات والمعارض الإقليمية والدولية وتنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية ذات الصلة بالقطاعات السياحية والاستثمارية والتراثية.

من جانبه أعرب سعادة عبد القادر ميميدي عن إهتمام بلاده بتطوير العلاقات مع إمارة الشارقة في المجالات كافة لا سيما في القطاع السياحي نظرا لما يتميز به البلدان من تنوع في عومل ومقومات الجذب السياحي.

و شددا على أهمية اللقاء في التعرف على المزيد من مقومات السياحة في إمارة الشارقة وبالتالي تعزيز أواصر التعاون في ظل عوامل مشتركة تجمع الجانبين تتمثل في المكانة الثقافية والسياحية التي يحتلها كل منهما عالميا.. مشيرا إلى أن بلاده تستهدف في المقام الأول استقطاب السياح من دول الخليج العربي واضعة في استراتيجيتها استقبال مليونين و600 ألف سائح خلال العام الجاري و3 ملايين و200 ألف سائح خلال العام 2023 مشيرا إلى أن جمهورية مقدونيا الشمالية تحتل الترتيب الخامس عالميا في استقطاب السياح الأجانب.

بدوره استعرض أحمد راشد بن الشيخ رئيس قسم السوق الأوروبي في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة المقومات السياحية التي تتمتع بها إمارة الشارقة مؤكدا أنها شهدت طفرة هائلة في السنوات الأخيرة في هذا القطاع الهام حيث أقيمت العديد من المشاريع السياحية البيئية والتراثية والاستثمارية الرائدة كما عملت الشارقة على تطوير القطاع الفندقي ليضم اليوم أكثر من 100 منشأة فندقية بأكثر من 10 آلاف غرفة وبفئات مختلفة من الفنادق فيما بلغ الناتج من الإشغال الفندقي خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 120 مليون درهم.

واستعرض بعض المشاريع الحيوية التي تم افتتاحها مؤخرا مثل مشروع سفاري الشارقة الأكبر خارج القارة الأفريقية ويضم 12 بيئة مختلفة مشيرا إلى أن الشارقة تمتلك مطارا دوليا سيتم العمل على توسعته في العام 2024 ليستقطب أكثر من 20 مليون مسافر بدلا من 8 ملايين مسافر.

و في ختام اللقاء وجهت غرفة الشارقة الدعوة للمستثمرين والشركات المقدونية الشمالية لتعزيز تواجدها في أسواق الشارقة من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية إلى جانب المشاركة في المعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة التابع للغرفة وغيرها من الأحداث المتخصصة التي تشهدها الشارقة.