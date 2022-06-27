خروج المطرب محمد ثروت من العناية المركزة بعد خضوعه لجراحة في القلب

قال المطرب أحمد ثروت نجل الفنان الكبير محمد ثروت، إن والده خرج من العناية المركزة، ويقطن حاليا غرفة بالمستشفى بعد جراحة القلب، وحالته الآن مستقرة وجيدة.

وأشار أحمد ثروت، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة CBC، إلى أن أمرا مفاجئا حدث لوالده اضطر على إثرها الأطباء لإدخاله على الفور غرفة العمليات لإجراء جراحة فى القلب.

ولفت إلى أن والده سيتكمل خلال الأسابيع المقبلة العلاج فى المنزل.

‎وأجرى صباح أمس الأحد الفنان محمد ثروت عملية جراحية فى القلب، بإحدى مستشفيات القاهرة.